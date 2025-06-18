ترامب يهدد إيران: مهلة نهائية وطريق مسدود أمام المفاوضات

وطن: أحجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تأكيد انخراط بلاده في الضربات الإسرائيلية ضد إيران، لكنه أكد أن "مهلة نهائية" أُعطيت لطهران، متوعداً بأن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في تحديد المسار.

وفي تصريح للصحفيين من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، قال ترامب: "قد نفعل ذلك وقد لا نفعل، لا أحد يعلم ما سأقوم به"، في إشارة إلى احتمالية مشاركة الولايات المتحدة عسكرياً في التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة.

وأضاف ترامب أن إيران باتت "بلا دفاع جوي على الإطلاق"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تبسط سيطرتها الجوية الكاملة على سماء إيران وتقوم بعمل رائع". وتابع قائلاً: "لا أعلم إلى متى سيصمد الإيرانيون، لقد هددونا طويلاً، والآن يواجهون أزمة حقيقية".

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، أوضح ترامب أنه منح إيران شهرين لعقد اتفاق، لكنها لم تستجب، مضيفاً: "لقد سئمت، ما يحدث اليوم غير مسبوق، ولن نقبل بوجود دولة تهدد بالتدمير".

ورغم إعلانه أن الوقت قد فات للعودة إلى طاولة المفاوضات، أشار ترامب إلى أن "إيران ترغب في التوصل إلى صفقة"، بل وأن الإيرانيين عرضوا المجيء إلى البيت الأبيض، قائلاً: "كان عرضهم شجاعاً، لكن الفارق كبير بين اليوم وما قبل أسبوع".

وعند سؤاله عن مهلة جديدة للتفاوض، أكد وجودها، مضيفاً أن "الإيرانيين يعلمون ذلك"، مشيراً إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون مفصلياً، وربما تتخذ خطوات قبل نهايته"، دون توضيح طبيعتها.

وفي خضم هذا التصعيد، عاد ترامب للإشادة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بأنه "شخص طيب لا يُعامل كما يجب"، وقال: "أتحدث إليه يومياً وأبلغته أن يستمر، دون أن أعده بدعم إضافي".

وكان ترامب قد صرح، أمس الثلاثاء، بأنه يسعى إلى "نهاية حقيقية" للصراع بين إسرائيل وإيران، وليس مجرد وقف إطلاق نار، نافياً وجود أي محادثات سلام جارية مع طهران، ومؤكداً أن بلاده لن تتسامح مع أي تهديد يستهدف قواتها أو مصالحها، قائلاً: "سنرد بقوة، ولن يكون هناك رادع".

وفي وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن تدخل أميركي مباشر، ختم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تملك الآن سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية"، في إشارة إلى تفوق إسرائيل الجوي المستمر منذ بداية العمليات العسكرية.