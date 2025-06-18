المقاومة تقنص جنديًا من جيش الاحتلال جنوب قطاع غزة

وطن: تُواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، الرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، حيث استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، قوة عسكرية إسرائيلية وقتلت جندياً.

وأعلنت "القسام"، في بيان لها، أنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من قنص جندي إسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وقالت إن الجندي قتل على الفور، بعد أن رصده مقاتلوا "القسام" و"السرايا" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأشار بيان القسام إلى أنه تم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء جثة الجندي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مروحية عسكرية أخلت عددًا من جنود الجيش المصابين في قطاع غزة إلى مستشفيات الاحتلال بالداخل المحتل.