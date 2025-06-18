حكومة الاحتلال تقر بإصابة 40 موقعاً وارتفاع طلبات التعويض لـ18 ألفاً جراء صواريخ إيران

وطن: أظهرت بيانات رسمية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ الصواريخ الإيرانية اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت أكثر من 40 موقعاً، وفق مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضاف المكتب أنّ "سلطات الضرائب تلقّت أكثر من 18 ألف طلب تعويض عن الأضرار التي سبّبتها الاستهدافات الإيرانية، معظمها في الممتلكات والمباني".

إجلاء نحو 3800 مستوطن إسرائيلي

وفي تطوّر إضافي، أعلنت حكومة الاحتلال، في بيان رسمي نُشر صباح الأربعاء، أنّ عدد المصابين من جرّاء الهجمات الإيرانية بلغ 804 مستوطنين، من بينهم: 8 إصابات حرجة، و41 إصابة متوسطة، و755 إصابة طفيفة.

كما أكّدت أنّه جرى إجلاء نحو 3800 مستوطن من منازلهم في المناطق التي طالتها الضربات، خصوصاً في الشمال والوسط، تحسّباً لهجمات إضافية أو حرائق ناتجة عن الانفجارات.

وفي تفاوت بين البيانات الرسمية والأرقام التي تنشرها وسائل الإعلام العبرية، كشفت القناة "12"، أمس الثلاثاء أنّ هناك 1800 مصاب من جراء الاستهدافات الإيرانية، كما أنّ "أكثر من نصف الإسرائيليين ليس لديهم غرف محصنة".