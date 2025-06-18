في الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد المعلم داود العطاونة

كتب رزق عطاونة: في ظل أهوال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ومع استمرار العدوان اليومي على المدنيين والمنشآت والبنية التحتية في الضفة الغربية والقدس، تعود إلى الواجهة أسئلة الوعي الوطني والموقف السياسي الفلسطيني الجامع: من يمثلنا؟ ومن يملك حق التحدث باسمنا؟ ومن يحاول تجويعنا ليفرض علينا بديلاً عن كفاحنا وحقنا في التحرر وتقرير المصير؟

إننا، في هذه اللحظة المصيرية، لا نستحضر الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد المعلم داود العطاونة كمجرد مناسبة لتخليد بطل محلي، بل كواقعة وطنية كاشفة لما يمكن أن ينتج حين يُفتح الباب أمام البدائل الزائفة، وتُغلف المشاريع المشبوهة بغلاف “المساعدات” و”الخدمات”، على حساب الثوابت والحقوق الوطنية.

روابط القرى العميلة: الوجه الآخر للاحتلال:

خلال حرب لبنان، حاولت سلطات الاحتلال فرض تمثيل بديل للفلسطينيين من خلال "روابط القرى"، والتي شكّلت حينها أحد أخطر مشاريع الاحتلال لتفتيت التمثيل الفلسطيني الشرعي، وتحويل القيادة الوطنية إلى مجموعات وظيفية مرتبطة بالإدارة المدنية، جاء ذلك من خلال محاولة ربط القرى بالكهرباء كمشروع "خدمي"، استغل حاجة الفلسطينين ليُمرّر ثمنًا سياسيًا باهظًا يتمثل في القبول بالروابط كممثل للفلسطينين بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي وجه الانحراف رفض الشهيد داود العطاونة ورفاقه، هذه المقايضة المهينة منذ بدايتها، رأوا بعيون الوعي أن الكهرباء، في يد الاحتلال، ليست خدمة بل سلاح سياسي. أطلقوا دعوات المقاطعة، وواجهوا ضغوطًا هائلة من الروابط ومناصريها، حتى وصلت إلى حد الاعتداء على النساء والاطفال وكبار السن .

في خضم المواجهة، قال الشهيد دواود جملته الشجاعة الخالدة فينا ، حتى لو تطلبت القضية الموت ... يجب ان لاتتحول قريتنا الى مزبلة للروابط العميلة ،وارتقى داود شهيدًا في معركة دامية مع زلم الروابط، وترك خلفه وصية من ألم ودم: لا حلول تحت الاحتلال، ولا تمثيل خارج الشرعية الوطنية الجامعة ، ، التزاماً بالوصية قاوم رفاق الشهيد داود المشروع والذي كلّفهم البقاء في الظلام 12 عامًا، حتى مجيء السلطة الفلسطينية في العام 1994. و كانوا في ذات الوقت مشعلين للوعي الوطني، وأعطوا درسًا في مقاومة الاحتلال من خلال التمسك بالكرامة السياسية والرفض الصارم لأي شكل من أشكال “الإدارة البديلة”.

واليوم، في ظل حرب الإبادة الجارية على قطاع غزة، تتكرّر السيناريوهات: الاحتلال يدمّر المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، ويحاول تصوير الفلسطينيين كجماعات محتاجة للإغاثة فقط، وليس كشعب صاحب حق سياسي وتاريخي في الحرية والاستقلال. وها هي أصوات تطل علينا مجددًا لطرح “حلول إنسانية” عبر مبادرات دولية أو إقليمية، تحت يافطة إعادة الإعمار أو تقديم المساعدات، لكنها، في جوهرها، تسعى لفصل غزة عن باقي المشروع الوطني، وفرض وقائع سياسية على الأرض دون إنهاء الاحتلال أو الاعتراف بحق تقرير المصير،هذا يعيدنا إلى لحظة الشهيد داود العطاونة، ولكن بأدوات معاصرة أكثر خطورة، ومن هنا تأتي الحاجة الملحّة لإحياء ذاكرة داود لا فقط كرمز مقاوم، بل كنموذج تحذيري مما ينتظرنا إن غابت البوصلة الوطنية، إن حماية التمثيل الوطني الشرعي ليست مهمة تاريخية فقط، بل ضرورة حالية في مواجهة مشاريع التشظي. وفي هذا الصدد لابد من رسالة الى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها من خلال الدفاع عن وحدانية وحصرية التمثيل الفلسطيني في اطار منظمة التحرير ،رفض كل المبادرات التي تتجاوزها أو تحاول الالتفاف عليها، تطوير أدواتها وبنيتها الداخلية لتشمل تمثيلًا أوسع للمكونات المجتمعية والشبابية والنسائية، ضمان آليات ديمقراطية في صناعة القرار الوطني، حتى لا يُترك المجال لأي طارئ أو بديل أن يتسلل إلى المشهد الفلسطيني من بوابة الفشل أو الإقصاء.

ختاماً ، لم يكن داود العطاونة شهيد مواجهة محلية فقط، بل شهيد الرؤية السياسية البعيدة، ووعي الثمن الذي يدفعه شعبنا حين يُفرض عليه تمثيل زائف، ولو جاء مغلفًا بالخدمات والمشاريع،

في الذكرى الثالثة والاربعين لاستشهاد الخالد فينا الشهيد المعلم دواد العطاونة، نتعلم أن الصراع مع الاحتلال لا يقتصر على ميادين القتال، بل يمتد إلى كل مساحة يُراد فيها مصادرة الوعي الوطني، وتشويه التمثيل، وخلط الأوراق.

الوفاء لدم داود هو في رفض أي صيغة تنتقص من حقنا، أو تلتف على تمثيلنا ، أو تساوي بين "الكهرباء" و"الكرامة السياسية".