فراس ياغي يكتب لوطن: فقط تذكير للنخب...اصحاب تقدير المواقف

ذكر إن نفعت الذكرى...وهي لن تنفع مع نُخب ممولة مهمتها دائما ليس التشكيك فحسب بل دعم السياسات الأمريكية والإقليمية بمسمى الإعتدال والفكر الليبرالي

تذكرون البعبع الإيراني، وقصة المحور الإيراني، والمحور الشيعي، وان وجود إيران الشيعية مهمة لامريكا وإسرائيل كي تمارس من خلالها الضغوط على الدول الإقليمية، بل من كان يقول حماس الإيرانية وغيرها من المصطلحات

اليوم في اليوم الخامس للحرب الوجودية التي اطلقها نتنياهو بإتفاق مع امريكا ودول النفاق الأوروبي، الكثير من النخب بلعت لسانها، لا لأنها كانت مخطئة، بل لأنها بالأصل مع إجتثاث النظام الإيراني ولكنها لا تستطيع قول ذلك علنا

هذه النخب للأسف لم تفهم ولن تفهم في أن هزيمة إيران يعني هزيمة الكل، ولكن كما يبدو هم أصلا كانوا مهزومين من داخلهم، وكل ما قالوه كان بالأساس إسقاط نفسي او بسبب الممول

تداعيات الطوفان في ذروتها، والمنطقة كلها للمجهول اذا تدخلت امريكا وهي ستتدخل، لأنه لا يوجد شيء إسمه "لنجعل أمريكا عظيمة بدون المشياح اي الصهيونية اي إسرائيل"

أين النخب وتقدير المواقف النابع من منطلقات وطنية ومن واقع جديد يفرض نفسه، أيها النخب العربية والمسلمة التي كانت تكتب تقدير موقف كلما عطست إيران، أين أنتم؟! ام ان في سرارئكم أمنيات تتخوفون من وضعها على الورق