بنك الاستثمار الفلسطيني يعقد اجتماعاً لهيئته العامة العادية الثلاثون وغير العادية

وطن: عقدت الهيئة العامة لشركة بنك الاستثمار الفلسطيني اجتماعها السنوي العادي الثلاثون وغير العادي يوم الاربعاء الموافق 18/6/2025 في مبنى الإدارة العامة للبنك برام الله وذلك برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك السيد عبدالعزيز ابودية وبحضور أعضاء مجلس الادارة وممثل مراقب عام الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني السيد بلال كتانة وممثل هيئة سوق رأس المال السيد مراد الجدبة وممثل عن سلطة النقد الفلسطينية السيدة رجاء جبارين وممثل مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونغ (EY) السيد سائد عبدالله وبحضور ما نسبته 95.32% من حملة أسهم رأس مال البنك والبالغ (80,000,000) دولار/ سهم.

وتم خلال الاجتماع العادي مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما وردت في الدعوة الموجهة للمساهمين، وقد أقرت وصادقت الهيئة العامة على التقرير الاداري والمالي لنشاط البنك وشركته التابعة المتمثل بالبيانات المالية خلال العام 2024، كما أقرت ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام 2024 وانتخبت شركة ارنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات البنك والشركات التابعة للسنة الحالية التي تنتهي في 31/12/2025.

كما ناقشت الهيئة العامة غير العادية جدول الاعمال كما ورد في الدعوة الرسمية، وأقرت وصادقت الهيئة العامة غير العادية على تصويب الوضع القانوني للبنك بما يتوافق مع أحكام القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات، بما في ذلك تعديل المستندات التأسيسية للبنك، وتم تفويض مجلس ادارة البنك ممثلاً برئيسه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك ومتابعة اتمامه مع الجهات الرسمية المختصة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام بنك الاستثمار الفلسطيني بتعزيز الحوكمة والشفافية، واستكمال مسيرته التطويرية بما ينسجم مع متطلبات البيئة التشريعية والتنظيمية في فلسطين.