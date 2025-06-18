الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب بيت لحم

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء حاجزا عسكريا جنوب مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الجنوبي لبيت لحم "النشاش"، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم، ما أدى لعرقلة مرورهم.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت صباح اليوم مدخلين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، ومنها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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