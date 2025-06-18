مستوطنون يغلقون شارعا شمال دوما جنوب نابلس بالسواتر الترابية

وطن: أغلق مستوطنون ظهر اليوم الأربعاء، شارعا شمال قرية دوما جنوب نابلس بالسواتر الترابية.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة، بأن جرافة تابعة للمستوطنين بحماية من جنود الاحتلال أقدمت اليوم على إغلاق الشارع الذي يوصل القرية بقرية مجدل بني فاضل بالسواتر الترابية شمالا.

وأشار دوابشة إلى أن الشارع كان مغلقا لسنوات قبل أن يفتحه الأهالي منذ أيام، على إثر نصب بوابة جديدة عند مدخل القرية، إلا أن المستوطنين أغلقوه بحيث أصبح أكثر قربا من منازل المواطنين، ومرور المستوطنين بذلك يشكل خطرا عليهم، ويمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم.

وتتعرض قرية دوما بشكل مستمر وشبه يومي لاعتداءات المستوطنين المتكررة التي تطال المواطنين والممتلكات.