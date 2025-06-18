لليوم الثاني على التوالي: تواصل انقطاع خدمات الإنترنت الثابتة والأرضية وسط وجنوب قطاع غزة

وطن: يتواصل، لليوم الثاني على التوالي، انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن هذا الانقطاع جاء نتيجة انقطاع جديد على أحد المسارات الرئيسية بسبب العدوان المستمر على القطاع.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو نفاد الوقود الذي يُستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية.