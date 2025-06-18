"الأونروا": 45٪ من المستلزمات الأساسية في قطاع غزة نفدت

وطن: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن قطاع الصحة في غزة يمر بوضع حرج، لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأوضحت في بيان، اليوم الأربعاء, أن 45% من المستلزمات الأساسية نفدت، وقد ينفد نحو ربعها خلال 6 أسابيع.

ولفت البيان إلى أن مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم على وشك النفاد، فيما أن الاحتياجات ملحّة.

وأغلق جيش الاحتلال منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.