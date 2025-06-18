الاحتلال يواصل إغلاقه للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة

رام اللـه - وطن: تواصل قوات الاحتلال من إطباق حصارها على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم السادس على التوالي، بالتوازي مع فرض حصار أمني مشدد على أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتشرع قوات الاحتلال باقتحامات ليلية تطال أحياء وبلدات مدينة القدس وسط اجراءات تعسفية تفاقم معاناة السكان وتشل حياتهم اليومية، بحجة حالة الطوارئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو، يظهر خلالها المسجد الأقصى خاليا من المصلين والزوار عدا الموظفين، كما ظهرت الأسواق خالية من المتسوقين بعد إجبار المقدسيين على إغلاق محالهم التجارية.

ويفرض جيش الاحتلال حصاراً متواصلاً على الضفة، بما في ذلك القدس المحتلة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الموسّع على إيران فجر الجمعة الماضي. كما تتواصل العمليات العسكرية في جنين وطولكرم ومخيم نور شمس شمال الضفة الغربية منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي.