رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إسلامي: وضع المنشآت النووية الإيرانية "جيد"

رام الله - وطن: قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن وضع المنشآت النووية الإيرانية "جيد"، في الوقت الذي ادعى فيه جيش الاحتلال بأنه استهدف موقع لإنتاج أجهزة طرد مركزي في طهران خلال الساعات الماضية، كان يهدف لتمكين النظام الإيراني من توسيع حجم ووتيرة تخصيب اليورانيوم بهدف إنتاج سلاح نووي.

وأضاف إسلامي،"معنويات زملائنا في المنشآت النووية ممتازة وهم يؤدون عملهم بثبات".

ويعوّل الاحتلال على دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب، وتدمير منشأة "فوردو النووية" خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 القادمة، بعد تلويح الرئيس الأمريكي ترمب أمس الثلاثاء بالخيار العسكري، قائلا بأن صبر بلاده "أوشك على النفاد".

وزعم ترامب أن أمريكا تسيطر بالكامل على المجال الجوي الإيراني، رغم امتلاك إيران أنظمة دفاع جوي متطورة.