اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع خلال توجهها إلى الشرق الأوسط

رام الله - وطن: ذكر موقع Marine Vessel Traffic أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" أوقفت جهاز التتبع الخاص بها أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسي استنادا إلى بيانات الموقع المتخصص في مراقبة حركة الملاحة البحرية، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" اختفت من أنظمة تتبع حركة السفن بعد إيقاف جهاز الترانسبوندر الخاص بها، أثناء توجهها إلى منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب آخر الإحداثيات المسجلة، كانت الحاملة في المياه بين ماليزيا وإندونيسيا، متجهة نحو الشمال الغربي بسرعة 19 عقدة، حيث تم تسجيل آخر إشارة لها في 17 يونيو، دون تحديد وجهتها النهائية.

وتشير تقديرات إلى أن المجموعة القتالية التابعة لها قد تكون متجهة إلى منطقة الخليج.

وجاءت هذه التحركات بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن نشر مجموعة هجومية بقيادة "نيميتز" في منطقة القيادة المركزية في الشرق الأوسط، بهدف حماية القوات الأمريكية المنتشرة هناك.

في المقابل، أعلنت البحرية الأمريكية استمرار عملياتها في شرق البحر المتوسط لدعم الأمن القومي الأمريكي.

التصعيد يتزامن مع العمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، حيث شنت تل أبيب هجمات جوية على مواقع نووية وشخصيات عسكرية إيرانية، متهمة طهران بتطوير برنامج نووي عسكري سري.

فيما ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين، وتفاقم المخاوف من اتساع رقعة الصراع.