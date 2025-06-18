على لحن الأمل: "إبداع المعلم" يواصل دعم ملتقيات التهيئة النفسية التعليمية للأطفال في غزة

وطن: في مشهد مفعم بالأمل، انطلقت أنشطة مشروع التعلم العاطفي الاجتماعي في ملتقى العطّار بمنطقة المواصي غرب محافظة خان يونس، مستهدفةً 150 طفلًا وطفلة من الصف الأول حتى الرابع الأساسي، التي تلامس واقع الأطفال القاسي، في ظل الحصار والمشاهد الصادمة التي خلّفتها الحرب ، وسط أجواء تملؤها البهجة والتفاعل، بمرافقة المعلمين والمنشطين والأخصائيين النفسيين.

ويتضمن المشروع أنشطة رياضية و فنية، وفعاليات تعليمية ونفسية، تسعى جميعها إلى بناء بيئة آمنة وراعية للأطفال، تُسهم في تعافيهم ونموهم الشامل رغم التحديات القاسية التي يعيشونها.

ويعاني معظم هؤلاء الأطفال من صعوبات يومية في الحصول على الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمأوى، ما يجعل من التعليم والدعم النفسي أولوية ملحّة ، ويعمل فريق المشروع على تعزيز قدرة الأطفال على الصمود، وتثبيت الأمل، وكسر دائرة الخوف والقلق.

يرتكز المشروع على الرزم التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مع دمج مهارات التعلم العاطفي الاجتماعي ضمن الأنشطة اليومية ، وقد كشفت الأيام الأولى من التنفيذ عن حاجة ماسة للدعم النفسي والتربوي، خاصة في المرحلة الأساسية الأولى، حيث تبرز الفجوات التعليمية والنفسية نتيجة الانقطاع الطويل عن المدرسة ويشمل أيضًا ورشا تثقيفية و توعوية لأكثر من 100 من أولياء الامور ، بهدف تمكينهم من دعم أطفالهم وتطبيق مهارات التعلم العاطفي الاجتماعي في البيئة الأسرية.

وفي مقابلات جماعية أجراها الأخصائيون النفسيون مع مجموعات من الأطفال، تم التأكيد على أهمية الإسعاف النفسي الأولي، وتعزيز مهارات التكيف والمرونة النفسية والاجتماعية، للتخفيف من المشكلات السلوكية والنفسية الناجمة عن الصدمات.

من جهتها، أوضحت المعلمة لينا، أن الكثير من الأطفال فقدوا المهارات التعليمية الأساسية، ويحتاجون إلى دعم مكثف ومتخصص، لاستعادة قدرتهم على التعلم والانخراط في الحياة المدرسية مجددًا.

من الجدير بالذكر ينفذ هذا المشروع مركز إبداع المعلم وبدعم من حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى ، ضمن المرحلة الثالثة ، الذي يهدف إلى تعزيز الأداء الاجتماعي والأكاديمي للأطفال في الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة، ومعالجة آثار التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها.