مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب الخليل

رام الله - وطن: أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جورة الشيخ ببلدة شيوخ شمال شرق الخليل أمس الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين جلبوا معهم أغناما وخياما ونحو 7 بيوت متنقلة، وأنشئوا بؤرة استيطانية على أرض ذات ملكية خاصة للمواطنين الذين يملكون وثائق رسمية بامتلاكها، لتصبح عشرات الدونمات في تلك المنطقة مهددة بالمصادرة والاخلاء.

ويهاجم المستوطنون القرية بين الفترة والأخرى ويعتدون على المساكن ويخربون الحقول الزراعية، ويسرقون الأغنام ويقتلوها.

وكانت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، نشرت خلال تقرير لها، بأن المستوطنين "حاولوا إقامة 15 بؤرة استيطانية خلال أيار/ مايو الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي".

وتجدر الإشارة، إلى أنه خلال أيار/ مايو الماضي فقط، نفذ المستوطنون 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تفيد تقارير حقوقية فلسطينية، راوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وفرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز.