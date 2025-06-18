بعد إسقاط طائرات "إف-35" إسرائيلية.. التلفزيون الإيراني سيبث اعترافات الطيارين

وطن: أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية أن التلفزيون الإيراني سيبث قريبا اعترافات طياري "إف 35" الإسرائيليين الذين تم أسرهم بعد أن أسقطت طائراتهم الحربية بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية.

وأعلن المحافظ الخاص لورامين حسين عباسي "تدمير طائرة معادية حول المدينة في جنوب شرق طهران"، مشيرا إلى أن "الفرق الأمنية والعسكرية تجري تحقيقا في التفاصيل".

وأفادت مصادر مطلعة بأن طياري مقاتلات إف-35 الإسرائيلية التي أسقطت سيدلون باعترافاتهم في برنامج خاص قريبا.

وسيظهر أحد هؤلاء الطيارين على التلفزيون الوطني لكشف تفاصيل العملية.

ويوم 13 يونيو الحالي، ذكرت وكالة "تسنيم" أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، وتم أسر إحدى الطيارين وهي امرأة.