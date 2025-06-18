قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في محافظتي سلفيت وطولكرم

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين شمال طولكرم، بينهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي صيدا وعلار، وسط أعمال تفتيش وتمشيط واسعة في الشوارع، والأحياء، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها، وحولتها لثكنات عسكرية، ومراكز تحقيق، وأخضعت المواطنين للاستجواب والاحتجاز والاعتقال، علما أن اقتحام البلدتين ما زال مستمرا حتى اعداد الخبر.

وعرف من بين المعتقلين من بلدة صيدا: شادي فارس الاشقر، والأسير المحرر شريف سليمان رداد، والأسير المحرر رضوان حسن اشقر، والأسير المحرر زيد ماهر أشقر، ومنصور طحليش، ومحمود عبد الغني، والأسير المحرر الصحفي حاتم حمدان.

﻿كما عرف من بين المعتقلين في بلدة علار: امين كايد جعار، واسلام جيبات، وامين الطاهر، وشهير ممدوح شديد، وإياد خاروف، ونادر خاروف، وحجاج سمير أبو حفيظة وهو طالب في الثانوية العامة، ومحمود قعدان مجادبة، وأحمد جعار، وسامر موفق ابو حفيظة، ونضال مشعل، وفارس علي، ومعتز قشوع، ومجاهد الشيخ مراد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 14 مواطنا من مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، رافقها تفتيش وتخريب للمحتويات، قبل أن تعتقل كلاً من: الصحفي خالد أمين معالي، وحسام عبد الله شاهين، ويسار أحمد اشتية، وناصر رجب، وبلال تيسير شاهين، وعبد الرحيم تيسير شاهين، وعبد الرحمن تيسير شاهين، وروضي معزوز ياسين، وعبد الرحمن عز الدين فتاش، ومحمد عبد الفتاح معالي، وأسامة عبد الهادي دواهقة، ووائل حسن، ووائل ياسين، وحمزة عماد أبو زاهر، وسامي علي أبو زاهر.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق مداخل مدينة سلفيت، وتصاعد الانتهاكات اليومية بحق أهالي المحافظة، والتي تشمل الاعتقالات المتكررة، وإغلاق الطرق، وتوسيع البؤر الاستعمارية على حساب أراضي المواطنين.