الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من محافظة الخليل بينهم 9 أطفال ومسنا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 16 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بينهم 7 أطفال ومسنا، وذلك عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد يوسف اسحاق برقان من مدينة الخليل، وعمر محيسن من مخيم العروب، وباسم محمد بدوي الزهور، وامير فضل عايد عصافرة، والطفلين عزمي مسلم عصافرة، وتقي محمد اسماعيل عصافره، من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وكلاهما يبلغان من العمر (14 عاما).

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت من بلدة يطا المواطن جبرائيل العمور، ومن قرية خرسا جنوب غرب الخليل اعتقلت خمسة أطفال، وهم، مروان مراد حمدان، وعمر رائد طبيش، ومؤيد محمد طبيش، ومحمد حسن طبيش، ووديع حاتم حنتش.

ومن بلدة دورا، اعتقلت قوات الاحتلال يونس الفسفوس، وطبيب الأطفال المسن عبد الرحيم النمورة.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض لمراسلنا، ان قوات الاحتلال داهمت بآلياتها العسكرية أحياء: الظهر، وشعب السير بالبلدة، واعتقلت الطالبين في الثانوية العامة: علي صافي محمد الصليبي، وحامد محمد حسن عوض.

هذا ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الإسمنتية، والسواتر الترابية.