صباح دام في غزة .. 30 شهيدا في غارات لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة في القطاع

وطن: أفادت مصادر طبية باستشهاد 30 مواطنا 11 منهم بالقرب من نقاط توزيع المساعدات الأمريكية إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

واستشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد علي بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

كما استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات كبيرة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ناجمة عن نسف جيش الاحتلال منازل سكنية.

كما استشهد 11 مواطنا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف الاحتلال المواطنين المجوعين الذين يترقبون المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.