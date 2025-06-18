الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من مدينة سلفيت

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 14 مواطنا من مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، رافقها تفتيش وتخريب للمحتويات، قبل أن تعتقل كلاً من: الصحفي خالد أمين معالي، وحسام عبد الله شاهين، ويسار أحمد اشتية، وناصر رجب، وبلال تيسير شاهين، وعبد الرحيم تيسير شاهين، وعبد الرحمن تيسير شاهين، وروضي معزوز ياسين، وعبد الرحمن عز الدين فتاش، ومحمد عبد الفتاح معالي، وأسامة عبد الهادي دواهقة، ووائل حسن، ووائل ياسين، وحمزة عماد أبو زاهر، وسامي علي أبو زاهر.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق مداخل مدينة سلفيت، وتصاعد الانتهاكات اليومية بحق أهالي المحافظة، والتي تشمل الاعتقالات المتكررة، وإغلاق الطرق، وتوسيع البؤر الاستعمارية على حساب أراضي المواطنين.