استشهاد الشاب معتز الحجاجلة برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه في الولجة غرب بيت لحم

وطن: استشهد الشاب معتز الحجاجلة، فجر اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه في قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب معتز حمزة حسين الحجاجلة (21 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة الولجة، واحتجاز جثمانه .

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتدت أيضا بالضرب على الشاب بهاء خالد الأطرش خلال مداهمة منزله في البلدة.

كما اعتقل الاحتلال الشاب أحمد نعيم محمد أبو خضر (20 عاما) من مخيم عايدة شمالا.