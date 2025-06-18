طائرات الاحتلال تقصف جامعة الإمام الحسين العسكرية شرقي طهران

رام الله - وطن: شنّت مقاتلات الاحتلال، فجر الأربعاء، غارة على جامعة الإمام الحسين العسكرية شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

وشنت مقاتلات الاحتلال قصفا على جامعة الإمام الحسين، حيث شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المنطقة بُعيد الهجوم.

فيما لم يرشح على الفور تفاصيل بشأن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه.

وجامعة الإمام الحسين هي جامعة عسكرية وأكاديمية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتقدم الجامعة برامج أكاديمية وأمنية تشمل: الهندسة النووية والإلكترونيات، والعلوم العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وعلوم الصواريخ والدفاع الجوي، والحرب السيبرانية.