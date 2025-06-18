"سماء فلسطين المحتلة تحت سيطرتنا الكاملة".. إيران تقصف "تل أبيب" والشمال بصواريخ "فتّاح"

وطن: أكد الحرس الثوري الإيراني، أن سماء الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبحت تحت سيطرتهم الكاملة، قائلا: "بدأنا نشهد بداية نهاية منظومة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني".

كما قال الحرس، في بيانه "رقم 10" لعملية "الوعد الصادق 3"، إنّه في الهجوم الأخير - فجر الأربعاء- استخدمت صواريخ "فتّاح" من الجيل الأول.

وأضاف أنّ صواريخ "فتّاح" القوية والمناورة، اخترقت الدرع الصاروخي الدفاعي، و"زلزلت مراراً مخابئ الجبناء الصهاينة".

ورأى الحرس الثوري، في استخدام صواريخ "فتّاح"، "رسالة اقتدار إيران إلى الحليف المتوهم لتل أبيب والمحرض على الحرب".

وشدد على أنّ الإسرائيليين باتوا بلا أي قدرة على الدفاع أمام ضربات إيران الصاروخية.

رشقة صاروخية كبيرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكانت إيران أطلقت، فجر اليوم الأربعاء، رشقة صاروخية مكثفة استهدفت العمق الإسرائيلي، طالت عدة مدن في الوسط أبرزها القدس و"تل أبيب"، وفي الشمال حيفا، فيما تحدث الإعلام الإيراني عن استهداف قاعدة "ميرون" في الشمال، وذلك في إطار رد إيران على العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وبدأ الهجوم بإعلان المرشد علي خامنئي عبر منصة "إكس": "تبدأ المعركة باسم حيدر... علي بسيف ذو الفقار عاد ليفتح باب خيبر".

وأضاف خامنئي لاحقاً في منشور جديد: "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي... لن نساوم الصهاينة أبداً"، في تأكيد واضح على خيار المواجهة، والاستعداد لجميع الخيارات وعدم الرضوخ للتهديدات الأميركية.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم استهدف مواقع حساسة بينها قاعدة "ميرون" الجوية في شمال فلسطين المحتلة.

ما أهمية قاعدة "ميرون"؟

قاعدة "ميرون" هي منشأة عسكرية إسرائيلية استراتيجية تقع على جبل "ميرون" شمال فلسطين المحتلة، وتُعد من أهم مراكز الرصد الإلكتروني والمراقبة الجوية في الجبهة الشمالية للاحتلال. تستخدمها "إسرائيل" لرصد التحركات في لبنان وسوريا، وتضم رادارات ومنظومات تشويش واتصالات عسكرية حساسة.

القاعدة تُعد جزءاً من شبكة القيادة والسيطرة الإسرائيلية (C4I) في الشمال، أي أنها تُسهم في إدارة العمليات الجوية والبريّة ضد لبنان وسوريا.