رداً على الاحتلال.. القوات المسلحة الإيرانية تدعو إلى إخلاء "نيفيه تسيدك" في "تل أبيب"

وطن: أصدرت القوات المسلحة الإيرانية بياناً تحذيراً، يدعو لإخلاء حي"نيفيه تسيدك" جنوبي غربي "تل أبيب" رداً على تحذير الاحتلال بإخلاء المنطقة الثامنة عشرة في طهران.

أهمية "نيفيه تسيدك"

ويعتبر "نيفيه تسيدك" من أقدم وأهم الأحياء في مدينة "تل أبيب"، ويتمتع بمكانة رمزية وثقافية في السردية الصهيونية و"العمران الإسرائيلي" الحديث.

ويُعد الحي المذكور بمثابة النواة الأولى لـ"تل أبيب"، والتي توسعت لاحقاً لتصبح المدينة المركزية في المشروع الصهيوني على الساحل الفلسطيني. وكثيراً ما يُشار إليه في "الأدبيات الإسرائيلية" على أنه "الحلم الصهيوني الأول في التحول من الشتات إلى الوطن"، حد تعبيرهم.

ويجتذب الحي آلاف السياح سنوياً، ويعد من أبرز وجهات "تل أبيب الثقافية".

ويتجاوز التحذير الإيراني باستهداف "نيفيه تسيدك" الاعتبارات العسكرية التقليدية، ليصل إلى رسائل نفسية واستراتيجية تهدف إلى ضرب صورة "تل أبيب" كمدينة آمنة ومنفصلة عن دائرة المواجهة. فالحي يقع في قلب المدينة، ما يجعل تهديده بمنزلة إعلان بأنّ الحرب ليست محصورة في الجنوب أو الأطراف، بل تُلامس عمق الكيان.

كذلك، فإن التحذير الإيراني باستهداف منطقة ذات طابع ثقافي وتاريخي خاص يحمل أبعاداً تتعلق بتقويض الرواية التأسيسية للكيان الإسرائيلي، إذ يمثل هذا الحي لحظة التأسيس الأولى خارج يافا، حين بدأت الحركة الصهيونية بإنشاء أحياء "يهودية خالصة" تمهيداً لبناء المدينة الجديدة.

وكانت العاصمة الإيرانية، طهران، تعرضت بعد التحذير الإسرائيلي إلى عدد من الاعتداءات، حيث سُمِعت أصوات انفجارات في مناطق بيروزي وسبلان وصياد، بحسب ما نقل مراسل الميادين، الذي أشار أيضاً إلى أنّ الدفاعات الجوية تواجه أهدافاً إسرائيلية مكثفة في أجواء مدينة مشهد.