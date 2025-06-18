نيويورك تايمز تنشر تفاصيل خطة إيران لمواجهة حرب محتملة مع الولايات المتحدة

وطن: قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إيران جهزت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لشن ضربات على قواعد أميركية في الشرق الأوسط إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حربها على طهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين -قالت إنهم اطلعوا على تقارير استخباراتية- أنه في حالة وقوع هجوم، يمكن أن تبدأ إيران في زرع الألغام في مضيق هرمز، وهي إستراتيجية تهدف إلى محاصرة السفن الحربية الأميركية في الخليج العربي.

وقالت إن انضمام الولايات المتحدة للحرب على إيران، يعني بشكل شبه مؤكد أن جماعة اليمنيين المدعومة من إيران ستستأنف ضرب السفن في البحر الأحمر، كما قد تنضم الجماعات الموالية لإيران في العراق وسوريا في استهداف القواعد الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الأميركية وضعت في حالة تأهب قصوى بالقواعد العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، والتي ينتشر فيها أكثر من 40 ألف جندي.

وذكرت أن الولايات المتحدة أرسلت نحو 30 طائرة للتزود بالوقود إلى أوروبا، يمكن استخدامها لدعم الطائرات المقاتلة التي تحمي القواعد الأميركية أو لتمديد مدى القاذفات المشاركة في أي ضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال عدة مسؤولين أميركيين إن إسرائيل ستكون بحاجة إلى مساعدة أميركية لتوجيه ضرر أكبر للبرنامج النووي الإيراني.

وقد تشمل المساعدة الأميركية توفير تغطية جوية لقوات الكوماندوز الإسرائيلية التي تدخل إيران على الأرض. وقال المسؤولون إن النتيجة الأكثر احتمالا هي ضربة تنفذها قاذفات "بي 2" الأميركية المزودة بقنابل قادرة نظريا على اختراق الجبل الذي يحمي منشأة فوردو تحت الأرض.

في المقابل، أقر مسؤولان إيرانيان بأن البلاد ستهاجم القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، بدءًا من تلك الموجودة في العراق، إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب.

وأكد المسؤولان أن إيران ستستهدف أي قواعد أميركية موجودة في الدول العربية تشارك في الهجوم.

وأشار المسؤولون إلى أن إيران لن تحتاج إلى الكثير من الاستعدادات لمهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة، لأن الجيش الإيراني يمتلك قواعد صاروخية تقع على مسافة ضرب قريبة جدا من تلك القواعد.

المصدر: نيويورك تايمز