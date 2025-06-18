إيران تطلق رشقات صاروخية مكثفة على العمق الإسرائيلي وتستهدف قاعدة "ميرون" الاستراتيجية

وطن: وطن: أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فجر الأربعاء، عن تنفيذ هجوم صاروخي واسع استهدف العمق الإسرائيلي، شمل عدة مدن في الوسط والشمال، في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي المستمر.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد استهدفت الصواريخ العاصمة "تل أبيب"، والقدس المحتلة، إضافة إلى مدينة حيفا في الشمال، وقاعدة "ميرون" العسكرية، ذات الأهمية الاستراتيجية العالية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء الهجوم عقب إعلان مباشر من قائد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي عبر منصة "إكس"، حيث قال: "تبدأ المعركة باسم حيدر... علي بسيف ذو الفقار عاد ليفتح باب خيبر"، مضيفاً في منشور لاحق: "يجب التعامل بقوة مع الكيان الصهيوني الإرهابي... لن نساوم الصهاينة أبداً"، ما عكس إصرار طهران على خيار المواجهة المباشرة ورفض الضغوط الأميركية.

وتعد قاعدة "ميرون" هدفاً مركزياً، كونها منشأة عسكرية استراتيجية تقع على جبل "ميرون" في شمال فلسطين المحتلة، وتضم رادارات متقدمة ومنظومات مراقبة واتصالات حساسة تساهم في رصد التحركات في لبنان وسوريا، كما أنها جزء من شبكة القيادة والسيطرة (C4I) في "الشمال الإسرائيلي".

الهجوم الذي تخلله إطلاق صواريخ من طراز "خيبر شكن"، أسفر عن دوي صفارات الإنذار في كافة مناطق فلسطين المحتلة، من "أسدود" جنوباً حتى "نتانيا" شمالاً، مروراً بـ"تل أبيب" والقدس، ما تسبب بحالة من الذعر بين المستوطنين الذين هرعوا إلى الملاجئ وسط فوضى واضحة في منظومة الإنذار، إذ أفاد شهود عيان بوقوع ضربات من دون سابق إنذار.

وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض منظومة الدفاع الجوي لحالة من الإرباك الشديد، حيث فشل أحد الصواريخ الاعتراضية وسقط أرضاً، فيما وصفت القنوات العبرية المشهد بـ"المطر الصاروخي"، مؤكدة أن أكثر من 30 صاروخاً أُطلقوا خلال دقيقتين فقط.

وتحدثت "القناة 12" العبرية عن تعرض مبنى في وسط "إسرائيل" لضربة مباشرة، إلى جانب اندلاع حرائق في عدة مواقع، ووقوع أضرار كبيرة في عشرات المركبات، فضلاً عن اشتباكات جوية عنيفة دارت في سماء "تل أبيب" ومحيطها، وسط قلق من استمرار الضربات الإيرانية وتصاعدها خلال الساعات المقبلة.