حماس: التهديدات الأميركية تدفع المنطقة نحو حافة الانفجار.. ونؤكد وقوفنا إلى جانب إيران

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لما وصفتها بـ"التهديدات الأميركية بالتدخل العسكري المباشر ضد إيران"، محذّرة من أن مثل هذه الخطوة ستدفع المنطقة بأكملها نحو حافة الانفجار.

وشددت الحركة، في بيان صحفي، على أن أي تورّط عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة ضد إيران ستكون له "تداعيات خطيرة"، محملة واشنطن وتل أبيب المسؤولية الكاملة عن تصاعد التوتر في المنطقة.

وفي السياق، وصفت "حماس" تصريحات مسؤولين إسرائيليين، والتي ادعت فيها "عدم وجود مدن آمنة في الشرق الأوسط من الضربات الإسرائيلية"، بأنها تعبّر عن "عقلية استعمارية متغطرسة".

وجددت الحركة دعمها الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها، معتبرة أن من حقّ طهران المشروع الدفاع عن نفسها أمام ما تتعرض له من تهديدات واعتداءات.

كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى "اتخاذ موقف موحد ومسؤول لمواجهة الغطرسة الصهيونية ورفض أي عدوان على إيران، بما يحفظ أمن المنطقة ومصالح شعوبها".

ويأتي بيان "حماس" في ظل تصاعد الحديث عن احتمالية تدخل عسكري أميركي مباشر في المواجهة مع إيران، في أعقاب انتهاء اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع مجلس الأمن القومي، والذي استمر أكثر من ساعة في غرفة العمليات الخاصة بالبيت الأبيض.