الإعلام العبري: القصف الإيراني أصاب مئات المستوطنين وقد يشل نصف القوى العاملة

وطن: كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة المصابين في صفوف المستوطنين إلى 1800 شخص حتى الآن، بفعل الردود الصاروخية الإيرانية المستمرة ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، التي أطلقتها طهران منذ أيام رداً على عدوان الاحتلال.

وأشارت القناة إلى أن أكثر من نصف سكان الكيان لا يمتلكون غرفاً محصنة، مما يرفع من مستوى المخاطر مع تواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من عدة جبهات.

وفي سياق الأضرار المادية، أوضحت وسائل إعلام عبرية أن دائرة ضريبة الممتلكات استقبلت 18,766 شكوى من المواطنين حتى اليوم، بزيادة تقارب 10 آلاف شكوى خلال 24 ساعة فقط، مع تصاعد حجم الخسائر نتيجة القصف الإيراني الواسع.

كما لفتت التقارير إلى تسجيل عشرات آلاف الشكاوى بخصوص الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة.

بدورها، توقعت القناة 12 العبرية، أن تؤدي تعليمات الجبهة الداخلية إلى شلل اقتصادي واسع، حيث يُرجَّح غياب نحو 75% من العاملين عن مواقع عملهم، بحسب تصريحات لــ "اتحاد الصناعيين الإسرائيليين"، الذي حذّر من توقف نصف القوة العاملة بالكامل إذا استمرت الأوضاع الأمنية الراهنة.

يُذكر أن إيران تواصل ضرباتها الصاروخية والجوية منذ 14 حزيران/يونيو الجاري، حيث وصلت عدد موجات الهجمات إلى عشر، وسط وعود من الحرس الثوري الإيراني بالمزيد من العمليات المعقدة ضد أهداف عسكرية واستخباراتية إسرائيلية.