"واشنطن بوست":قد يضطر الاحتلال إلى اعتراض عدد أقل من الصواريخ مع استمرار الهجمات الإيرانية

وطن: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلاً عن صحيفة "ماركر" الاقتصادية العبرية، أن تكلفة تشغيل أنظمة "الدفاع الصاروخي الإسرائيلية" تصل إلى مليار شيكل في الليلة الواحدة، أي ما يعادل نحو 285 مليون دولار، في ظل التصعيد المستمر مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن استمرار "حرب استنزاف" طويلة الأمد بين "إسرائيل" وإيران، في ظل وتيرتها وشدتها الحالية، قد يكون أمراً غير ممكن، مشيرين إلى أن قدرات الدفاع الصاروخي الإسرائيلي محدودة زمنياً.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مطلع على تقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية لـ"واشنطن بوست"، أن "تل أبيب" قد تتمكن من الحفاظ على قدراتها الدفاعية الجوية مدة تتراوح بين 10 و12 يوماً إضافياً فقط، في حال استمرار الهجمات الإيرانية بوتيرتها الحالية، دون تدخل مباشر أو إمدادات عاجلة من الولايات المتحدة أو مشاركة أكبر للقوات الأميركية.

وأكد المصدر أن أنظمة "الدفاع الإسرائيلية" قد تضطر، في وقت قريب، إلى تقليص نسبة اعتراض الصواريخ بسبب الحاجة لترشيد الذخائر، قائلاً: "سيتعيّن على الجيش الإسرائيلي اختيار الأهداف التي يريد اعتراضها بعناية، النظام الدفاعي مرهق بالفعل".

من جهتها، أشارت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، قبل يومين، إلى أن مشاهد الدمار في شوارع "تل أبيب" أثارت تساؤلات بشأن فعالية الطبقات الدفاعية المتعددة التي لطالما روجت لها "إسرائيل"، بما في ذلك منظومة "القبة الحديدية"، لافتة إلى أن عدداً من الصواريخ الإيرانية نجح في اختراق هذه الدفاعات رغم تقدمها التكنولوجي.

وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات دفعت جيش الاحتلال للاعتراف بوجود ثغرات في أنظمته الدفاعية، محذراً المستوطنين من الإفراط في الثقة بهذه الطبقات، في ظل التهديدات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.