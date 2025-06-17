الاحتلال ينصب حواجز داخل رمانة ويواصل اقتحام جبع غرب جنين

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدة حواجز داخل قرية رمانة، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حواجز في شوارع القرية خلال اقتحامها المتواصل منذ ساعات، وأوقفت المركبات وفتشتها، وسط إطلاق قنابل الصوت.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين منذ ساعات الصباح، حيث نشرت فرق مُشاة، واستولت على منزل وحوله إلى ثكنة عسكرية، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتدت على مواطنين وحققت معهم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى موقع "ترسلة" القريب.