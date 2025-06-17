قوات الاحتلال تهدم حيًا سكنيًا في ريف القنيطرة جنوب سوريا

وطن: اقتحمت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الجزء الشمالي من قرية الحميدية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، في إطار اعتداءاتها المتواصلة على المنطقة الحدودية، بحسب وسائل إعلام سورية.

وأفادت وسائل الإعلام ذاتها، بأن القوة المتوغلة أقدمت على هدم حي سكني بالكامل مكوّن من 15 مبنىً ومنزلاً، وأخلت عددًا من المنازل القريبة لصالح قواعدها العسكرية المنتشرة على التلال الاستراتيجية المحاذية للبلدة، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى القاعدة الإسرائيلية القريبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، حيث تقوم قوات الاحتلال بعمليات توغل يومية، إضافة إلى إحراق مساحات واسعة من الأحراج، وشن حملات اعتقال بحق سكان القنيطرة، ما يفاقم من معاناة المدنيين في المنطقة.