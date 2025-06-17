الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من مدينة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من الشقيقين فادي وهادي العويوي، وآدم أحمد الجولاني، وجلال محمد الجولاني، ومجدي القواسمي، وأحمد عادل السيد، بعد مداهمة منازلهم في حارة الشيخ، ومنطقة المحول، وباب الزاوية وسط المدينة.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين دون معرفة هوياتهم، واقتادتهم إلى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، كما احتجزت المواطن رضوان زيادة بعد اقتحامها منزله وتخريب محتوياته.