الاحتلال يواصل هدم منازل مخيم جنين ويعتقل مواطناً

وطن: واصلت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات الهدم في مخيم جنين، مدمِّرةً عدداً من المنازل في منطقة "طلوع الغبز".

ويأتي ذلك بعد ساعات من هدم منازل أخرى في حارة "السِّمْران" وسط المخيم، في إطار خطة أعلن عنها الاحتلال الأسبوع الماضي تقضي بإزالة 95 منزلاً، تضاف إلى 66 بناية هُدمت خلال آذار/مارس الماضي.

وخلال الاقتحام المسائي، اعتقل جنود الاحتلال المواطن محمد فؤاد عويس من منزله في منطقة "خِلّة الصوحة" المحاذية للمخيم، كما داهمت قوة عسكرية منزلاً في حي "الجابريات" وفتشته، قبل أن تنسحب دون تسجيل إصابات.