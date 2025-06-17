الاحتلال ينصب بوابة حديدية جديدة شمال غرب سلفيت

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية جديدة في المنطقة الواقعة بين بلدة كفل حارس وقرية حارس، شمال غرب سلفيت.

وتعد هذه الطريق المنفذ الوحيد التي يعتمد عليها أهالي المنطقة بشكل أساسي في تنقلاتهم، لا سيما بعد أن أغلق الاحتلال سابقا البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الرئيس لبلدة كفل حارس، وكذلك البوابة المقامة عند المدخل الرئيس لقرية حارس، ما زاد من معاناة المواطنين وقيّد حركتهم.

ويشار إلى أن الاحتلال نصب في وقت سابق من اليوم بوابة حديدية عند مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى محاصرة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، عبر تكثيف الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تقطع أوصال المحافظات وتعيق الحياة اليومية للمواطنين.