ضربات مركّزة للمقاومة: إسقاط مسيّرة وتدمير ناقلات جنود في غزة وخان يونس

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية والاستيلاء عليها، أثناء تنفيذها مهمة تجسسية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أفادت السرايا بأنها استهدفت بقذائف الهاون جنود الاحتلال المتمركزين عند تلة المنطار شرقي الحي، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما نفّذت سرايا القدس بالتعاون مع كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية نوعية يوم أمس الاثنين، أسفرت عن تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين بواسطة عبوتين من نوع "شواظ" في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت فصائل المقاومة اشتعال النيران في الآليات المستهدفة، وهبوط مروحيات إسرائيلية في المكان لإجلاء القتلى والمصابين.

من جهته، اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده من الكتيبة 12 في لواء "غولاني"، وإصابة عشرة آخرين، بينهم أربعة بجراح خطيرة، خلال اشتباكات عنيفة دارت في خان يونس.