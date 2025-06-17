الاحتلال يستولي على منزل ويحوله إلى ثكنة عسكرية شمال رام الله

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على منزل شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استولت على منزل في شارع بيرزيت- عطارة، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، والاستيلاء على منزل المواطن عارف أبو عليا وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

كذلك، تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لبلدة سلواد شرق رام الله لليوم الثاني على التوالي، والاستيلاء على منزل المواطن محمد عرفات حامد وتحويله إلى ثكنة عسكرية.