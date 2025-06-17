الضفة: الاحتلال يداهم الخضر والظاهرية ورنتيس ويعيد اعتقال أُسيرة محرَّرة من حوسان

وطن: اقتحمت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عدّة بلدات في الضفة الغربية، شملت الخضر جنوب بيت لحم، والظاهرية والمنطقة الجنوبية من الخليل، وقرية رنتيس شمال غرب رام الله، تخلّلها تفتيش منازل واعتقالات ميدانية.

في بلدة الخضر، تمركزت قوّات الاحتلال قرب الجامع الكبير ومنطقتَي «البوابة» و«صبري» وعلى الشارع الرئيس، وأطلقت قنابل الصوت، فيما احتجزت عدداً من الشبان ودقّقت في هويتهم من دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي الخليل، توغّلت القوّات في أحياء المنطقة الجنوبية، لا سيّما الكسارة وجبل جوهر ومفترق الحلاوة، حيث نصبت حواجز عسكرية واعتلت أسطح منازل بعد مداهمتها، ما أسفر عن تفتيش وتعطيل حركة المركبات والمواطنين.

كما شهدت بلدة الظاهرية اقتحاماً مماثلاً، أغلِقت خلاله متاجر عدّة وأقيم حاجز عسكري على مدخل البلدة.

إلى الشمال الغربي من رام الله، دخلت قوة عسكرية قرية رنتيس، وتمركزت عند مداخلها الرئيسة، من دون تسجيل اعتقالات أو مداهمات للمنازل.

وفي تطوّر متصل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال المواطنة شيرين خالد حسين حمامرة (49 عاماً) من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد مداهمة منزلها مساء الثلاثاء.

وكانت حمامرة قد اعتُقلت فجر اليوم ذاته وأُفرج عنها لساعات قبل أن تعاود القوّات اقتيادها مجدّداً. يُذكر أن شقيقها عزّ الدين حمامرة يقضي حكماً بالسجن المؤبّد في سجون الاحتلال.