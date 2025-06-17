مستوطنون يعتدون على مواطنين في مسافر يطا وترمسعيا تحت حماية الاحتلال

وطن: أصيب مواطن بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه في منطقة مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة "سوسيا"، المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، هاجموا المواطن عمران إسماعيل النواجعة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابته بجروح في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي اعتداء آخر، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي خربة "قواويس" القريبة، المملوكة لعائلة أبو عرام، ما تسبب بإتلاف المزروعات، كما لاحقوا رعاة الأغنام في منطقة وادي ماعين واعتدوا على مواشي المواطنين موسى أحمد محمد وجاسر الحمامدة بالضرب.

وفي سياق متصل، هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين، مساء اليوم، منطقة "القرنة" على أطراف بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المصادر ذاتها، أطلق المستوطنون الرصاص الحي تجاه الشبان الفلسطينيين في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعرض بلدة ترمسعيا لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، من خلال إحراق المحاصيل الزراعية وإغلاق مداخل البلدة بشكل متواصل.