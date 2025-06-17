إيران: استشهاد 3 عمال إغاثة بقصف إسرائيلي مباشر على طهران

وطن: أعلن الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 3 عمال إغاثة، في اعتداء إسرائيلي سابق.

وفي التفاصيل، تعرضت سيارة إسعاف أُرسلت لنقل الجرحى والمصابين جرّاء الهجوم الإسرائيلي في طهران، لقصف إسرائيلي مباشر، أمس الاثنين، بحسب بيان الهلال الأحمر.

وأضاف الهلال الأحمر، أن عدد عمال الإغاثة، الذين استشهدوا منذ بداية العدوان، ارتفع إلى 4.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد تحدّثت عن "استهداف إسرائيلي مباشر، لفرق الهلال الأحمر الإيراني، أثناء أعمال الإغاثة".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، في الـ14 من حزيران/يونيو الجاري، خبر استشهاد عاملي إغاثة، وإصابة 5 آخرين، بقصف إسرائيلي، على منطقة أسد آباد.