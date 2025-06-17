إيران تطلق الموجة العاشرة من "الوعد الصادق 3": صواريخ ومسيرات تضرب قلب الاحتلال وتستهدف مراكز استخباراتية في "تل أبيب"

وطن: أعلن التلفزيون الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، عن انطلاق الموجة العاشرة من عملية الوعد الصادق 3 ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت التلفزيون، إلى أنّ الموجة الجديدة شملت صواريخ ومسيرات وأطلقت من عدة مناطق.

كما عرض مشاهد اطلاق الصواريخ من الأراضي الإيرانية إلى الأراضي المحتلّة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّه جرى رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه الاراضي المحتلة.

وأفاد مراسل "قناة 14" الإسرائيلية، إنّه جرى إطلاق رشقة صاروخية تجاه الأراضي المحتلة.

كما دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من فلسطين المحتلة، ولا سيما "تل أبيب" الكبرى والقدس المحتلة، بالإضافة إلى "ديمونا" وبئر السبع و"نيفاتيم" في النقب المحتلّ.

كذلك أشار الإسعاف الإسرائيلي، إلى تقديمه العلاج لـ4 مصابين، أُصيبوا أثناء توجّههم إلى المنطقة المحمية.

وكشف الإعلام الإسرائيلي، أنّ منظومات "ثاد" الأميركية تشارك في عملية اعتراض الصواريخ الإيرانية.

هذا وأعلن حرس الثورة في إيران، الثلاثاء، استهداف مركز الاستخبارات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني المعروف باسم "أمان"، ومركز تخطيط عمليات الاغتيال والشرور التابع لـ"الموساد" في "تل أبيب".

وأكّد الحرس، في بيانه الثامن عن عملية "الوعد الصادق 3"، أن مقاتلي القوة الجو ــــــــــــ فضائية التابعة لحرس الثورة نفذوا هذا الاستهداف من خلال عملية مؤثرة، ورغم وجود أنظمة دفاع جوي متطورة للغاية.