الاحتلال يجرف أراضي في قرية زبوبا ويقتحم رمانة غرب جنين

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أراضي زراعية في قرية زنوبا غرب جنين، واقتحمت قرية رمانة المجاورة.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال بدأت بشق شارع وتجريف أشجار زيتون في المنطقة المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية منذ عام 2003.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة غرب جنين، وسيرت آلياتها في شوارعها. فيما يواصل جنود الاحتلال تحويل منازل في البلدة لثكنات عسكرية لليوم الخامس على التوالي وطرد سكانها منها.