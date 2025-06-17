8 شهداء و14 مصابا بقصف منزل مأهول في البريج وسط غزة

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة عقب استهداف وقصف منزلًا مأهولًا بالسكان، عبر الطيران الحربي، في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال شنّ غارة جوية على منزل في منطقة "بلوك 10" بمخيم البريج، ما أدى لارتقاء شهداء وتسجيل عدة إصابات؛ بينهم أطفال ونساء.

وذكرت مستشفى "العودة- النصيرات"، أن قسم الطوارئ استقبل في وقت سابق اليوم الثلاثاء، 8 شهداء و14 إصابة؛ بينهم 9 أطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 619 على التوالي، الحرب التدميرية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع حصار القطاع ومنع المساعدات الإنسانية، وارتكاب مجازر بحق المجوّعين والمدنيين والنازحين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول 61 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على القطاع، بأن مشافي غزة تعاملت مع 61 شهيدا، بينهم 6 شهداء "انتشال"، بالإضافة لـ 397 إصابة.