المواجهة الإقليمية - العالمية الجارية، هل ستشكل رافعةً استثنائيةً لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولقيادةٍ موحدةٍ، وبرنامجِ مواجهةٍ وعمل؟

كتب: سامي مشعشع

للذين لم يدركوا تبعات السابع من أكتوبر الزلزالية إقليميًا وعالميًا، أو تعامَوْا عنها، أو لم ترقَ لهم لأنها كسرت محرماتٍ فُرِضَت عليهم، وتطلبت انسلاخًا عمَّا تربَّوْا عليه من انتظار الآخر لنصرتهم أو لمعجزة إلهية تُنقذهم – هؤلاء مدعوون اليوم لإعادة تقييم كل شيء على ضوء ما يحصل في هذه الأيام الفارقة. ونعم، مع إقرارنا أن هذه اللحظة قد تسير في أكثر من اتجاه.

@ نقاط:

- مخطط القضاء على غزة – كل غزة (بسكانها ومقاومتها) ما زال هدفًا حيويًا للاحتلال ومريديه وشركائه العرب والأجانب. المواجهة الدائرة الآن بين الجمهورية الإيرانية والكيان، وتداعياتها الكونية، تتطلب جهودًا مضاعفة من الحركات والأطر والفعاليات الفلسطينية بكل تلويناتها، كي يبقى اهتمام العالم منصبًا على غزة وحرب الإبادة والتجويع ومحاولات الترحيل. لا فسحة للوقوف على الأسطح والتهليل للصواريخ والمسيرات؛ هذا "ترفٌ" للآخرين. شعوب العالم معنا، وما زالت تنزل إلى الشوارع بملايينها دعماً لنا، والشعوب العربية ترتقي اليوم بدعمها. حتى الإعلام الغربي لم يصطف تلقائيًا مع الكيان ضد إيران، والإعلام الرقمي يقدم سرديةً قويةً معنا، في مواجهة سردية "العربية" و"سكاي نيوز" وهيئة البث الإسرائيلي و"فوكس نيوز" و"بي.بي.سي" وأخواتها الناطقات باسم الكيان وجيشه. يجب أن نبقى عند أعلى مستويات الجهد الإعلامي، وأن نستمر في نقل معاناة غزة إلى العالم. حذِّروا، انشروا، تواصلوا مع داعمينا في العالم. ولننتبه إلى أن أحد أهداف الاعتداء على إيران هو توفير مساحة عملياتية وسياسية للكيان كي يحوِّل غزة إلى رماد (نعم، أكثر تدميرًا مما هي عليه الآن، قبل أن يُحاجج البعض بأنها صارت رمادًا بالفعل).

-مخطط الترحيل لم يتوقف للحظة، والجهود الإسرائيلية لإنجاحه لا تتوقف. ما يتوقف أحيانًا هو جهدنا في التوعية بمخاطره. المواجهة التاريخية الجارية تعني أن هذا الخطر داهم. الكيان يتقن العمل في "الوقت الضائع". التنبيه بمخاطره والعمل على منعه ضرورة تاريخية لنا. نجاحهم في تنفيذه يعني خسارةً فادحةً لفلسطين. علينا أن نعرض مخاطر الترحيل على داعمينا، وأن نجعله مطلبًا أساسيًا في حراكنا الإعلامي والمناصراتي والتواصلي.

- مخطط القضاء على حق العودة، خاصة عبر بوابة "الأونروا" والجهود لشطبها وإيقاف عملها، يبقى هدفًا حيويًا و"وجوديًا" للكيان. وببالغ الأسى، فإن جهود تقويض الأونروا وصلت مراحل متقدمة، وكذلك جهودهم الخفية للترويج للتوطين والتهجير خارج فلسطين. لقد أضحى الدفاع عن الأونروا فرضًا واجبًا علينا كفلسطينيين، ليس لأنها هدف بحد ذاتها، بل لأنها وسيلة محورية لخدماتها الإنسانية، والأهم لبعدها السياسي المتعلق بحق العودة وحقوق اللاجئين. يجب استيعاب هذا الخطر الوجودي والعمل ضده، والترويج لمخاطره".

- للتذكير: مخيمات شمال الضفة الغربية الأربعة (وسكانها المهجرين داخليًا، وبُنيتها التحتية المدمرة، وخدمات الأونروا المغيبة) لا تقع في المريخ! شبه عدم اكتراثنا بما أصابها – وما يزال – يُنبئ بأن الهجوم والترحيل القسري الداخلي للمخيمات الأربعة عشر الأخرى مسألة وقت. ما يحدث هو جزء من خطة الضم المتدحرجة التي تتجلى يوميًا على الأرض. هذا الواقع يتطلب منا جهودًا مضاعفة في المشهد الإقليمي-الدولي غير المعهود.

- لتكن بوصلتنا واضحة: كل جهودنا يجب أن تنصب على قضايانا. أصدقاؤنا وداعمونا يقدمون ثمنًا غاليًا وجهدًا ثمينًا ليبقى تركيزنا على ما يجب مواجهته من خطط الكيان الجهنمية. هذا هو دورنا، وهكذا نستفيد من دعمهم. دورنا ليس التصفيق لهم، بل توظيف دعمهم لتعزيز عملنا الفلسطيني.

-لا يُستقيم دعمٌ دوليٌ مستمرٌ مع سلخٍ وضمٍ للأراضي الفلسطينية. هنا يكمن دورنا. القضاء شبه الناجز على التجمعات البدوية في الضفة واستباحة القرى يتطلبان مقاربة فلسطينية جديدة لمواجهة عنف المستوطنين وتغول جيش الاحتلال. من الضروري تطوير فكرة "لجان حراسة الأرض" والحفاظ عليها واستصلاحها. هذا النقاش ملحٌّ لكنه غائب! وبدونه، سنربح مناصرين أكثر ونخسر أرضًا أكثر!

- نواجه فجوةً كبيرةً في فهم معاناة الداخل الفلسطيني، حيث يواجه أهله كراهيةً ونقمةً وعنصريةً، ويعيشون بلا ملاجئ، تحت تهديد دائم بسبب تمسكهم بأرضهم منذ النكبة. كما يؤازروننا، يجدر بنا واجب الشرف في دعمهم.

- كيف غابت القدس وأهلها ومقدساتها عن عملنا الجمعي؟ كيف نقبل ارتكازنا على نفس الأطر السياسية والشعبية المتهالكة؟ هذا لغزٌ محيرٌ، ولا داعي للاستفاضة.

نقطة اخيرة. مقززٌ – بل مقززٌ جدًا – فرحة قلّةٍ من العرب والفلسطينيين بالهجمة الإسرائيلية على إيران، ودعاؤهم للكيان بالنصر، بل وتقديم بعضهم دعمًا لوجستيًا أو دعائيًا له! محزنٌ حدَّ اللطم أن يذهب شذاذ الآفاق إلى اتهام "إيران المجوسية" (أو "الشيعية" كما "يصحح" بعضهم!) بأنها سبب ما يحصل في غزة! أيُّ غباءٍ هذا؟ أيُّ جاهليةٍ؟ أيُّ استحمارٍ؟ استمروا فى شرب بولَ البعير وتعدّاد فوائده، يا جهلة!

للذين بيننا وما زالوا يعمقون انقسامنا: حان الوقت للتوقف، فالمركب الغارق سيغرق بنا جميعًا. للذين يهربون إلى مؤتمرات "حل الدولتين" أو قرارات مجلس الأمن عديمة الأسنان: حصّنوا جبهتنا الداخلية، واجهوا الاستيطان والترحيل، اجتهدوا لوقف إطلاق النار، ووظفوا الدعم العالمي الهائل. عندها – فقط عندها - سنفرض حضورنا وشروطنا. وإلا، فكل جهودنا وجهود محبينا وداعمينا ستذهب هباء.