الاحتلال يواصل اقتحام جيوس وينفذ اعتقالات ومداهمات

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من بلدة جيوس شرق قلقيلية، في ظل استمرار الاحتلال اقتحام البلدة منذ ساعات الفجر الأولى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مشرف وحسن وكرم ومصعب ومرشد القدومي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وبحسب مدير بلدية جيوس يوسف خالد فإن قوات الاحتلال اقتحمت منذ ساعات الصباح البلدة، وتمركزت وسطها، تحديدًا قرب المسجد الكبير، واستولت على منزل المواطن محمود صالح وحولته إلى ثكنة عسكرية ومنعت تنقل المواطنين، كما استولت على دراجة كهربائية تعود للمواطن صالح الحرامي.

كما أجبر الاحتلال المحال التجارية، بما فيها المخابز، على الإغلاق، كما تعطلت مدارس البلدة الستة عن الدوام المدرسي.

ويضيق الاحتلال الخناق على المواطنين في البلدة، حيث واصل إغلاق الطريق الفرعية الواصلة بين جيوس وعزون ببوابة حديدية لليوم الخامس على التوالي، ما يعيق حركة تنقل المواطنين ويزيد من معاناتهم .

وتقع بلدة جيوس شرق قلقيلية وعدد سكانها 5 آلاف نسمة، وهي محاصرة بمستعمرتي “تسوفيم” من الغرب، و“ألفي منشيه” من الجنوب، ويحيطها جدار الضم والتوسع العنصري من باقي الجهات.