شبكة المنظمات الأهلية تستنكر مجازر الاحتلال بحق منتظري المساعدات وتطالب بوقف الآلية الأمريكية الإسرائيلية ومحاسبة من يقف خلفها

وطن: تستنكر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق النار تجاه آلاف المواطنين في إحدى نقاط توزيع المساعدات التابعة لما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" في خانيونس جنوب قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين وإصابة المئات بجراح.

وتؤكد الشبكة أن هذه المؤسسة والشركة الامريكية شركاء للاحتلال في استهداف وقتل المدنيين الذين جاءوا لهذه النقاط العسكرية التي ومنذ اليوم الأول لإقامتها شكلت خطراً قاتلاً لحياة عشرات آلاف المواطنين الجوعى الذي اضطروا للقدوم اليها للحصول على مساعدات غذائية قليلة.

وتشير الشبكة أن هذه الآلية تهدف لخدمة أجندة الاحتلال في تعميق الأزمة الانسانية واستمرارها وفرض مشروع النزوح القسري والتهجير لشعبنا الفلسطيني.

وتشدد الشبكة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والاخلاقية وتكاتف الجهود من أجل وقف هذه الآلية الأمنية وتعزيز منظومة العمل الإنساني التي تضم وكالات الأمم المتحدة وبخاصة الأونروا والمنظمات الاهلية الفلسطينية والدولية.

وتطالب الشبكة بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم المتواصلة في هذه النقاط التي تديرها الشركة الامنية وما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ومحاسبتهم كشركاء للاحتلال في هذه الجرائم.

كما تطالب بالضغط الجاد والعاجل على الاحتلال لفتح المعابر ودخول المساعدات وتوزيعها على مستحقيها بما يضمن حماية المواطنين وصون كرامتهم والتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشونها.