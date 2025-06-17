كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ عمليات نوعية شرق خانيونس

وطن: نفّذت المقاومة، ممثلةً بكتائب القسام وسرايا القدس، سلسلة عمليات مشتركة ونوعية في جنوبي قطاع غزة، استهدفت خلالها قوات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأوقعت إصابات مباشرة في صفوفه.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، تمكنوا يوم أمس الإثنين من تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوتين من نوع "شواظ" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وقد رُصد اشتعال النيران في الآليات المستهدفة، وهبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإخلاء المصابين.

وفي عملية أخرى، أفادت كتائب القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية شرق عبسان الكبيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة بين قتلى وجرحى في صفوفها.

فيما اعلنت سرايا القدس قصف بقذائف الهاون جنود الاحتلال المتمركزين عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة وحققوا إصابات مباشرة.

