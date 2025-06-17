نقابة المحامين تعلق العمل يومي الأربعاء والخميس أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية والمحاكم الإدارية ومحاكم التسوية

رام الله - وطن: اعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل يومي الأربعاء والخميس أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية والمحاكم الإدارية ومحاكم التسوية، ويستثنى من ذلك أية أمور مستعجلة

وقالت النقابة "نظرا لإستمرار حالة الاغلاق والتشديد التي يفرضها الإحتلال على العديد من المناطق في مختلف محافظات الضفة الغربية، وحرصا على حقوق المتقاضين فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم الأربعاء الموافق 18/06/2025 ويوم الخميس الموافق 19/06/2025 أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية والمحاكم الإدارية ومحاكم التسوية، ويستثنى من ذلك أية أمور مستعجلة."