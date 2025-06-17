الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية عند مدخل بلدة دير بلوط، غرب محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند مدخل البلدة المؤدي إلى بلدة دير بلوط، بينما تغلق منذ عدة أسابيع البوابة المقامة على مدخل البلدة باتجاه قرية رافات، ما يقيد حركة المواطنين، خاصة أن هذا المدخل يعد منفذا رئيسيا لسكان المنطقة، ويربطها مع باقي المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد سياسات التضييق التي تفرضها سلطات الاحتلال على بلدات محافظة سلفيت، من خلال الحواجز والبوابات والاقتحامات المستمرة.