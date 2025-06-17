مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة على أراضي سنجل شمال رام الله

وطن: شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية، على أراضي بلدة سنجل، شمال رام الله.

وذكر شهود عيان، أن نحو 15 مستوطناً يواصلون منذ الليلة الماضية أعمال إنشاء غرف خشبية في منطقة جبل التل، جنوب بلدة سنجل.

وأشاروا إلى أن المستوطنين يواصلون منذ نحو أسبوع اقتحاماتهم للمنطقة الأثرية، التي أقاموا عليها في السابق وعدة مرات خياماً استعمارية.

وكانت قوة من شرطة الاحتلال وفرق مما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، قد فككت قبل أسبوعين آخر خيمة نصبها المستوطنون في جبل التل، بحسب أهالي سنجل.