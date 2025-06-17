الاحتلال يغلق شارع جنين- نابلس بالسواتر الترابية

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شارع جنين- نابلس بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع بالسواتر الترابية في المنطقة بين بلدتي عجة وجبع، وأبقت على جزء من الشارع مفتوحا لمرور الآليات العسكرية التي يستمر الاحتلال بدفعها إلى بلدة جبع جنوب جنين ومستعمرة "ترسلة" المخلاة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة جبع بجنود المشاة الذين انتشروا في شوارع البلدة وعلى أطرافها، كما داهمت منزلاً وحولته لثكنة عسكرية، ودفعت بمدرعات ومصفحات عسكرية ومعدات أخرى إلى موقع مستعمرة "ترسلة".